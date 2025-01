Liberoquotidiano.it - Mattarella ai tennisti: "Stagione straordinaria, attendiamo la terza vittoria in Coppa Davis"

(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2025 "Benvenuti al Quirinale. Sono quest'anno davvero lieto di poter dire anche benvenute al Quirinale. È stato un anno di grandi successi. Non è che celebriamo noi questi successi; sono stati già ampiamente celebrati dai nostri concittadini, con l'entusiasmo con cui vi hanno seguito, con la partecipazione che hanno manifestato. Ma qui sottolineiamo questa: lavinta per il secondo anno consecutivo. Dicevo al Presidente Binaghi che laè a tre piani, quindi si attende la. Non è indispensabile subito. Ringrazio e saluto il Ministro Abodi, il Presidente Malagò, il Presidente Binaghi. Ringrazio i Presidenti Malagò e Binaghi per quanto hanno detto, e ringrazio Jasmine Paolini e Matteo Berrettini per le loro parole.