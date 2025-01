Panorama.it - Mancano 89 secondi all'Apocalisse

E se mancassero 89alla fine del mondo? Il ticchettio delle lancette rimbomba nella nostra testa. L’orologio dell’si è di nuovo messo in moto. Ma di che cosa si tratta? Strumento creato nel 1947, viene costantemente monitorato dal Bulletin of Atomic Science, l’organizzazione dei fisici atomici creata da Albert Einstein alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Insomma, una clessidra che indica quanto tempo ci rimane prima che arrivi una catastrofe globale. Che fare quindi? Inutile entrare nel panico o fuggire in bunker sotterranei. Bisogna prima comprendere il motivo di tutto questo. Del resto, il termineproviene dal greco e significa “rivelazione”. A soddisfare la nostra curiosità ci pensa Daniel Holz, presidente del comitato per la scienza e la sicurezza del Bulletin.