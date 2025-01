Dayitalianews.com - Mamma pusher porta un regalo al figlio in carcere, dentro c’era cocaina per gli altri detenuti: anche lei finisce dietro le sbarre

Una donna 62enne era molto premurosa nei confronti delin, tant’è che gli faceva spesso dei regali. In realtà non erano semplice regali, poiché all’internoda distribuire e rivendere tra i. Per questo motivo la “” è stata arrestata lo scorso venerdì 24 gennaio dagli agenti della polizia di Stato del XIV Distretto Primavalle con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.UnstupefacenteMadre evolevano allestire una vera piazza di spaccio all’interno deldei Castelli Romani secondo questo piano: la donna al momento del colloquiova dei regali aldetenuto, dove era nascosta, che sarebbe poi stata smerciata e venduta dall’uomo tra gli.In realtà gli agenti già da tempo avevano messo gli occhi addosso alla 62enne, che aveva commenti sospetti.