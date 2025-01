Liberoquotidiano.it - L'alta moda da sogno di Giorgio Armani sfila a Parigi

Perl'è un, come lo è la collezione della sua linea Privè ("una celebrazione della bellezza”) presentata ieri per la prima volta nel palazzono di Rue François 1er. "Palazzorappresenta un nuovo punto fermo in questo dialogo con", con la sua sede a due passi da Avenue Montaigne, nel cuore elegante della città. La collezione Lumières dall'allure lunare e dalla bellezza scintillante veste una donna in un percorso che tocca le forme e i colori della Cina, i paesaggi della Polinesia, che diventano stampe e ricami, l'opulenza dell'India, l'eleganza lineare del Giappone, il decoro del nord dell'Africa. La silhouette è affusolata e sinuosa: giacche piccole e corte, abiti lunghi, blazer maschili dai volumi sciolti, su tutto pietre che si moltiplicano, quasi fossero incastonate nel tessuto, e i cristalli diventano schegge abbaglianti.