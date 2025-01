Ilrestodelcarlino.it - Il Mondiale del ct Trillini: "Ho realizzato un sogno. Contratto? Scade a giugno"

"Una felicità incredibile. Si èil mio: riuscire a far sì che in Italia – precisa Riccardo– fossimo orgogliosi della pallamano, ammirati e competitivi al"., cingolano, è il commissario tecnico della Nazionale che, posizionandosi nella fascia dal dodicesimo al sedicesimo posto, ha concluso la partecipazione al massimo campionato disputato da 32 squadre. Tecnico-record,che in Italia ha collezionato successi: primo allenatore europeo in Lussemburgo, al Basharage che in quarant’anni di attività non aveva mai vinto lo scudetto conquistato con lui; primo tecnico italiano a portare l’Italia dopo 28 anni (allora la guidava uno straniero) alin cui ha ottenuto ben tre vittorie e il miglior piazzamento, sfiorando l’impresa di qualificarsi per i quarti di finale.