Giubileo | viaggio tra le chiese europee della Citta’ eterna

Un cammino giubilare che consente ai pellegrini di ritrovare le proprie radici comuni. Il percorso e’ denominato “L’Europa a Roma”. E’ costituito da 28 frae basiliche che, per ragioni storiche e culturali, sono associate ognuna a uno Stato membro dell’Unione europea. La sua promozione e’ il proposito del dicastero per l’Evangelizzazione, che ha inserito l’Iter Europaeum, con alcune modifiche, tra gli itinerari dell’Anno Santo 2025 nelladi Roma. Unnon solo verso ma anche dentro la Patria communis, in senso spaziale ed esistenziale, come ha ricordato monsignor Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione. La presentazione del cammino e’ avvenuta ieri, martedi’ 28 gennaio 2025, presso l’ambasciata italiana presso la Santa Sede. “Il pellegrinaggio attraverso lepresenti a Roma vuole far ricordare che nella storia questaha accolto tutti” e cosi’ “tanti Paesi hanno sentito l’esigenza di avere qui un punto religioso di riferimento”, ha dichiarato ai media vaticani monsignor Fisichella.