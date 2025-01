Donnapop.it - Fedez ha confessato a Chiara Ferragni di averla sempre tradita: ecco il modo assurdo in cui gliel’ha rivelato

Leggi su Donnapop.it

Da giorni non si fa che parlare, di nuovo, di; tutto è iniziato quando Fabrizio Corona – nel suo programma Falsissimo – hache il rapper abbiatradito la sua ex moglie.Cosa c’è di vero? Stavolta, a quanto pare, tutto. Il matrimonio dei Ferragnez era tutto meno che idilliaco e perfetto come poteva sembrare da fuori.stato innamorato di un’altra donna, tale Angelica Montini, una ragazza di 26 anni della Milano bene. Addirittura, a causa di quest’ultima, il rapper avrebbe tentato il suicidio in una camera d’albergo di Sanremo., invece, dal canto suo ammette che quella connon sia stata una bella relazione e che lui non sia molto carino nei suoi confronti, oggi come oggi. Ma quindi è vero che l’influencer haavuto le corna? Pare proprio di sì: il rapper l’hadall’inizio alla fine della loro storia d’amore.