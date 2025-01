Quotidiano.net - Cibo, quanto conta la confezione nelle scelte dei consumatori?

Roma, 29 gennaio 2025 – E’ sempre più importante per i, che il prodotto sia confezionato in maniera sostenibile, rispettosa dell’ambiente, e al contempo funzionale e bello. Sono questi alcuni dei risultati cui è giunto l’Osservatorio Packaging del Largo Consumo 2025 di Nomisma, presentato alla fiera di Marca. Risultati che in parte ribaltano la concezione per la quale di un prodotto interessa il prezzo, la qualità, magari la percezione che il consumatore ha di quel brand. Oggi più che in passato, isi dimostrano attenti, informati, desiderosi di non impattare troppo sull’ambiente, e interessati ad acquistare prodotti di aziende che in qualche misura dimostrino rispetto per l’ambiente, ricerca e cura anche della presentazione del prodotto finale, con nuove tecnologie e sostenibilità ambientale.