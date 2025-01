Ilgiorno.it - Cervi e daini traslocano dal Parco Arcadia, duemila firme contro il piano: “Difendiamo un’oasi unica”

Bareggio (Milano) – Seduta straordinaria, aperta ai cittadini, oggi mercoledì 29 gennaio alle 17: il Consiglio comunale di Bareggio discuterà il futuro dele la scelta dell’amministrazione di trasferire altrove. Una scelta che ha sollevato non poche domande e preoccupazioni. Secondo quanto dichiarato dal sindaco, nuove normative imporrebbero requisiti specifici e risorse operative che i volontari attualmente impegnati non possono garantire. Il consiglio è molto atteso ma l’orario in cui è stato fissato - le 17 - ha sollevato alcune perplessità tra i consiglieri della Lista civica Bareggio2013 e delDemocratico. “Un orario inconsueto che penalizza i cittadini lavoratori”, affermano Monica Gibillini e Davide Casorati, consiglieri della Lista civica Bareggio2013.