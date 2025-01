Oasport.it - Calcio femminile, Elena Linari regala la semifinale di Coppa Italia alla Roma: 2-2 contro il Napoli al Tre Fontane

Leggi su Oasport.it

Calato il sipario al “Tre” per il ritorno dei quarti di finale diditra. All’andata le giallorosse si erano imposte 1-0 in trasferta e quindi partivano con un piccolo vantaggio rispetto alle partenopee. Gol chefine della fiera ha fatto una grande differenza nell’ambito della qualificazione.Partita, infatti, che è terminata sul punteggio di 2-2 e in cui la formazione di Alessandro Spugna ha rischiato in maniera importantela compagine, che ha saputo mettere in difficoltà molto più delle previsioni le campionesse d’. Nel primo tempo, le padrone di casa vanno vicine al vantaggio, in particolare, in due circostanze: al 22? e al 26? Troelsgaard e Giacinti non trovano la via della rete, impattando in entrambe le circostanze la traversa della porta di Beretta.