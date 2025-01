.com - Basket Serie B Interregionale / Matelica rispetta il pronostico con Senigallia (95-88)

Leggi su .com

La Goldengas si arrende contro la Vigor capolista in un match che contava poco per entrambe– 29 Gennaio 2025 – La Goldengas lotta, ma nell’infrasettimanale col, si arrende 95-88 alla capolista a Castelraimondo in un match senza conseguenze per la classifica.Partita senza pressioni per entrambe perchéè giù sicuro di finire alla fase promozione ea quella salvezza dunque i punti in palio non serviranno nella seconda fase: la prova, ennesima, che questa formula che testardamente i vertici federali continuano nel promuovere sia antisportiva e assurda, proponendo partite in cui vincere o perdere sostanzialmente non cambia nulla.E infatti si vede ben poca difesa: Vigor avanti 32-23 nel primo periodo, Goldengas decisamente meglio del secondo fino al -1 (52-51) prima che si vada al riposo lugo sul 55-51.