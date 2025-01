Dayitalianews.com - Addio a Fiore De Rienzo, volto storico di “Chi l’ha visto?”

Lutto nel mondo della tv dopo l’annuncio della morte a 65 anni diDe, padre dell’attore Libero Demorto a 44 anni. La notizia è stata data dai fratelli Giuseppina e Gigi, oltre che dalla redazione del programma “Chi?” dove il giornalista ha lavorato per diversi anni.Chi eraDeDe, giornalista romano di cronaca nera, ha seguito a lungo il caso di Emanuela Orlandi intervistando molte persone coinvolte nella sparizione della ragazza vaticana nel tentativo di far saltare fuori la verità. Anche Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, ha voluto salutare con affetto il giornalista scrivendo sui social: “Ora tu e Andrea conoscete la verità su Emanuela”, facendo riferimento ad Andrea Purgatori, morto in circostanze misteriose, che pure seguì a lungo il caso Orlandi.