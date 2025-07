Bruce Springsteen contro Trump a Milano il concerto diventa politica | Gli Usa nelle mani di corrotti e traditori

Un concerto che va oltre la musica, trasformandosi in un potente atto di denuncia politica. Bruce Springsteen, icona dei diritti dei lavoratori e della libertà d’espressione, ha infiammato il cuore di Milano con un messaggio forte e chiaro: l’America merita di più, lontana dai giochi dei corrotti e dei traditori. Un’appassionata chiamata alla riflessione che risuonerà ben oltre il palco. Continua a leggere.

Bruce Springsteen ha infiammato Milano, con una scaletta perfetta e un messaggio per l'America dei lavoratori e contro Trumo e un'amministrazione, dice, "corrotta, traditrice e incompetente". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: bruce - springsteen - milano - trump

“L’America è nelle mani di un’amministrazione corrotta, incompetente e traditrice. Sopravviveremo, preghiamo”: Bruce Springsteen tuona contro Trump - Bruce Springsteen, iconico cantautore, ha portato il suo tour "Land of Hope and Dreams" in Europa, esibendosi a Manchester il 14 maggio.

“Siamo stati preoccupati, ma ora siamo spaventati”: #BruceSpringsteen in concerto a Milano contro Donald Trump promette fiducioso una terra di speranza e sogni - IL RACCONTO @FQMagazineit https://ilfattoquotidiano.it/2025/06/30/siamo-stati-preoccupati- Vai su X

Un’onda rock, uno tsunami. Un’energia incredibile. Parte in quinta Bruce Springsteen. Sale sul palco con 5 minuti di anticipo per la prima di due date a... Vai su Facebook

Bruce Springsteen a San Siro punta il dito contro Trump: L'America sopravviverà; Bruce Springsteen attacca Trump davanti ai 58 mila di San Siro: «Facciamo sentire la nostra voce a un governo corrotto»; “Siamo stati preoccupati, ma ora siamo spaventati”: Bruce Springsteen in concerto a Milano contro Donald….

Bruce Springsteen contro Trump, il concerto diventa politica: “Gli Usa nelle mani di un’amministrazione corrotta” - Bruce Springsteen ha infiammato Milano, con una scaletta perfetta e un messaggio per l'America dei lavoratori e contro Trumo e un'amministrazione, dice ... Da fanpage.it

Bruce Springsteen a San Siro, concerto e attacco a Trump: "America in mano a un corrotto" - Il Boss al Meazza: 'L'America che amo, faro di speranza, e che per 250 anni è stata terra di sogni e libertà, ora è nelle mani di un’amministrazione corrotta, traditrice e incompetente' ... Riporta adnkronos.com