Basket serie A2 La Rinascita mostra i muscoli con Leardini | Felice di arrivare in un club così ambizioso

La Rinascita si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successo in Serie A2, mostrando tutta la sua determinazione e ambizione. Con l’arrivo di Giacomo Leardini, un talento promettente e già decisivo in campo, il club rafforza il suo roster puntando a grandi traguardi. Dopo la B con Legnano, gli ultimi acquisti testimoniano la volontà di costruire una squadra competitiva e affamata di vittorie. E ora, il futuro biancorosso si fa ancora più brillante.

C’è l’ufficialità di Giacomo Leardini, nella fine di giugno di Rbr. L’ala ex Vigevano è stata tra i primi obbiettivi di mercato della Rinascita dopo la finale con Cantù e adesso può dirsi a pieno titolo un componente del futuro roster biancorosso. Leardini, classe ’99, è un 4 di 1.98 per 100 chili di peso. Nel roster va a occupare il posto lasciato libero da Stefano Masciadri e sarà il sostituto di Mark Ogden. Dopo la B con Legnano, gli ultimi due anni li ha trascorsi in A2 a Vigevano e la crescita è stata costante: 5.1 punti con 2.9 rimbalzi al debutto nel 2023-2024 e 8.5 più 4.3 nella stagione appena andata agli archivi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net