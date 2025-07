Carrarese Luigi Cherubini spicca il volo in A In fase di definizione il passaggio al Sassuolo

La Carrarese si prepara a vivere un momento di grande orgoglio: Luigi Cherubini, giovane talento cresciuto tra le fila marmifere, sta per spiccare il volo verso la Serie A. Dopo aver impressionato in azzurro, il suo trasferimento al Sassuolo sta prendendo forma, segnando un passo importante nella sua promettente carriera. La sua evoluzione testimonia come il lavoro e la passione possano aprire strade imprevedibili e emozionanti.

La Carrarese gonfia metaforicamente il petto. Uno dei freschi protagonisti in maglia azzurra giocherà il prossimo anno in Serie A. Si sta definendo, infatti, la cessione al neopromosso Sassuolo di Luigi Cherubini da parte della Roma, proprietaria del suo cartellino. Il fantasista classe 2004 è valutato dal club capitolino 67 milioni e nella sua crescita esponenziale ha contribuito in maniera determinante la società marmifera che l'ha avuto in prestito per questa stagione facendolo debuttare coi "grandi" e mettendolo in campo 35 volte. La Carrarese è stata ripagata dai 4 gol e dai 5 assist del giocatore ed ha avuto anche un ritorno economico dovuto al fatto di aver schierato in campo con continuità un under.

La #Roma dovrà formalizzare 13 milioni di plusvalenze entro oggi per rispettare il Fair Play Finanziario ed ecco che improvvisamente Luigi #Cherubini (l'anno scorso in prestito alla Carrarese) andrà al #Sassuolo, mentre #Romano (classe 2006) e #Terlizzi (2

Instagram, Cherubini criptico sul suo futuro: il giocatore ripubblica un post con la maglia della Roma e una clessidra (FOTO) - Il calciatore appena rientrato dal prestito alla Carrarese , è in trattativa con il Sassuolo per il suo trasferimento a titolo definitivo nono ...