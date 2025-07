Manza predata vicino alla stalla Coldiretti chiede abbattimenti dei lupi più pericolosi

Le predazioni dei lupi in Lessinia e sul Monte Baldo sono diventate un'emergenza, minacciando il lavoro degli agricoltori e la tranquillità delle comunità locali. Coldiretti Verona denuncia una situazione insostenibile, chiedendo interventi immediati, tra cui l'abbattimento dei predatori più pericolosi. È ora di agire con decisione per salvaguardare il territorio e il benessere di chi ci vive e lavora...

«Le predazioni dei lupi in Lessinia e sul Monte Baldo hanno raggiunto livelli di allarme inaccettabili, mettendo a serio rischio la sopravvivenza delle aziende e la sicurezza dei cittadini». È Coldiretti Verona a lanciare lancia un grido d'allarme, chiedendo interventi urgenti e concreti. 🔗 Leggi su Veronasera.it

