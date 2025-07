Gestione alla Pistoiese Possibile primo passo verso l’acquisizione

La gestione della Pistoiese si configura come un possibile primo passo verso l'acquisizione definitiva, segnando un'evoluzione significativa nel panorama calcistico locale. Dopo aver manifestato il proprio interesse e ottenuto l'affidamento della custodia e manutenzione della struttura di Pistoia Ovest, la società arancione si avvicina sempre più a consolidare il proprio ruolo. Un percorso rapido e deciso, che potrebbe aprire nuove prospettive per il futuro del club e del territorio.

Prima la manifestazione d’interesse, ora l’affidamento della custodia e della manutenzione alla Fc Pistoiese. In meno di due mesi la questione legata alla struttura di Pistoia Ovest, per anni congelata, ha fatto registrare due notevoli passi avanti. Ad inizio maggio la società arancione aveva presentato al Comune di Pistoia una manifestazione d’interesse per rilevare l’area con l’intento di realizzare in futuro un centro sportivo orange. Un obiettivo decisamente ambizioso ma nel quale il presidente Iorio ha sempre creduto, fin dal suo primissimo approdo in città . E in questo senso l’affidamento della gestione per dodici mesi alla Pistoiese, annunciato dal Comune e dal club nella giornata di ieri, rappresenta a tutti gli effetti una possibile svolta per l’impianto. 🔗 Leggi su Lanazione.it