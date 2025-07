Parte la stagione 2025-26 È il periodo più caldo

È il momento di segnare il calendario: la stagione 2025/26 parte ufficialmente il 1° luglio, coincidente con l’apertura della finestra estiva di calciomercato. Dopo mesi di preparativi e sforzi da parte delle società, il campo si prepara ad accogliere nuove sfide e grandi emozioni. Con le rose ormai quasi definitive, è tutto pronto per un campionato ricco di sorprese: il calcio italiano torna a vivere i suoi momenti più appassionanti!

di Lorenzo Vero Che la stagione abbia inizio! Nel calendario calcistico, infatti, il primo luglio indica l’inizio ufficiale del nuovo anno sportivo e, in contemporanea, della finestra estiva di calciomercato, che si chiuderà il primo settembre. Beh, da questo punto di vista in realtà poco cambia, essendo state le varie società al lavoro già da tempo per costruire le rose per affrontare il prossimo campionato (e infatti il Pisa ha già acquistato tre calciatori: Vural, Lusuardi e Mbambi). Una sessione di mercato che ha avuto il via ieri quando, presso il Grand Hotel di Rimini ha avuto luogo il Gran Galà d’apertura, al quale hanno preso parte i due dirigenti nerazzurri Davide Vaira e Giovanni Corrado. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net