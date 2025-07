Real Madrid Juve | dove vederla orario e probabili formazioni

All’Hard Rock Stadium di Miami, il duello tra Real Madrid e Juventus promette emozioni indescrivibili nel Mondiale per Club. Un incrocio tra due giganti del calcio internazionale, pronto a scrivere un nuovo capitolo di storia. Scopri orario, dove vederla in TV e le probabili formazioni di una sfida che potrebbe rimanere nella memoria di tutti gli appassionati. Non perdere questa spettacolare battaglia: il calcio non aspetta!

All'Hard Rock Stadium di Miami si giocherà la gara valevole per gli ottavi di finale del prestigioso Mondiale per Club tra Real Madrid-Juve, due squadre che da sempre .

