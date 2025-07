Estate di lavori sulla Orte-Viterbo | 80 milioni di euro per treni più efficienti

L'estate porta con sé un importante progetto di modernizzazione sulla linea Orte - Viterbo, con 80 milioni di euro investiti per treni più efficienti e infrastrutture all'avanguardia. Dal primo luglio al 31 agosto, la tratta sarà oggetto di lavori che ridefiniranno il servizio ferroviario, migliorando sicurezza, velocità e comfort. Durante questo periodo, saranno apportate variazioni al programma di circolazione: scopri come pianificare il tuo viaggio senza inconvenienti.

Ammodernamento della linea Orte - Attigliano – Viterbo. Dal primo luglio al 31 agosto la tratta ferroviaria sarà oggetto di lavori di rinnovamento, infrastrutturale e tecnologico, che comporteranno variazioni al programma di circolazione dei treni. Sono previsti interventi lungo la linea. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Tre notti di lavori sull'A1 tra Orte e Orvieto: chiudono gli svincoli e tratto di autostrada - Attenzione automobilisti! Da martedì 3 luglio, l'A1 tra Orte e Orvieto sarà chiusa per tre notti. Gli svincoli resteranno inaccessibili dalle 22 alle 5, a causa di lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza.

