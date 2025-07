TFA sostegno X ciclo i BANDI delle Università AGGIORNATO con Basilicata Mediterranea di Reggio Calabria Lumsa Tuscia Catania Enna Verona

Se desideri intraprendere un percorso formativo specializzato nel sostegno scolastico, le opportunità per il ciclo 2024/25 sono finalmente aperte! Con l'autorizzazione del Ministero e i bandi aggiornati delle università italiane, tra cui Basilicata, Mediterranea di Reggio Calabria, Lumsa, Tuscia, Catania, Enna e Verona, sapere dove e come candidarti è più facile che mai. Scopri tutte le novità e preparati al meglio per questa importante sfida professionale.

TFA sostegno X ciclo anno accademico 202425: con decreto n. 436 del 26 giugno 2025 il Ministero ha autorizzato il numero di posti disponibili e la distribuzione tra le Università che hanno risposto all'avviso dello scorso 16 maggio. L'articolo TFA sostegno X ciclo, i BANDI delle Università AGGIORNATO con Basilicata, Mediterranea di Reggio Calabria, Lumsa, Tuscia, Catania, Enna, Verona . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

