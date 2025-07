La conferma di Amia | il cedro in piazza Bra a Verona è ad elevato rischio di crollo

La maestosa e secolare pianta del cedro in Piazza Bra a Verona, simbolo di storia e bellezza, ora si trova in grave pericolo: le recenti prove di trazione hanno confermato un «elevato rischio di crollo». Gli esperti chiamati da Amia sono intervenuti tempestivamente venerdì sera per valutare la sicurezza della pianta. Come ci si deve muovere di fronte a questa emergenza, e quali misure saranno adottate per tutelare il patrimonio urbano?

