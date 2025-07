Immobile tutto porta a Bologna Il Besiktas chiude per Abraham Ciro e i rossoblù sono ai dettagli

Il mercato si infiamma e Bologna si prepara a un grande colpo: il Besiktas ha trovato l’accordo con la Roma per Tammy Abraham, che ha dato il suo benestare. Con questa mossa, i rossoblù sono più vicini a chiudere l’affare Ciro Immobile, dando il via libera alla cessione dell’attaccante. La giornata promette sviluppi decisivi: il futuro di Immobile si sta delineando, e Bologna è pronta a sorprendere ancora.

Il tassello principale che mancava all’appello è arrivato: il Besiktas ha trovato l’accordo con la Roma per l’acquisto di Tammy Abraham e il giocatore ha dato l’assenso dopo a l’accordo economico con il club turco. Insomma, il Besiktas ha in mano il sostituto di Ciro Immobile (35 anni) e può ora liberare l’attaccante. L’annuncio dovrebbe arrivare già in giornata: gli agenti dell’attaccante e la società stanno definendo l’accordo di buonuscita intorno ai 2,5 milioni. Parallelamente, continuano i contatti col Bologna definire gli ultimi dettagli. Contratto di una stagione con opzione per la seconda, da circa 1,8 milioni più bonus fino a 2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net