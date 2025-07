Basket Marathon fa centro Tra canestri e solidarietà

Basket Marathon fa centro tra canestri e solidarietà! Nel cuore dell’evento sportivo empolese, la prima edizione di questa endurance di 24 ore ha coinvolto appassionati di tutte le età, trasformando il Palaramini in un vero e proprio tempio della pallacanestro. Dalle ore 18 di venerdì 27 giugno alle 19 del giorno successivo, sport e solidarietà si sono uniti in un'occasione indimenticabile, dimostrando che il basket può essere anche motore di inclusione e generosità.

Nel panorama del weekend sportivo empolese si è tenuta con successo anche la prima edizione della " Basket Marathon ", una vera e propria 24-ore di pallacanestro aperta a tutti gli interessati, andata in scena al Palaramini di viale delle Olimpiadi. Dalle 18 di venerdì 27 giugno alle 19 del sabato, infatti, il palazzetto adiacente allo stadio Castellani si è trasformato in un’arena interamente dedicata alla pallacanestro, con un metodo di partecipazione efficace e molto simile alle dinamiche da ‘campetto’: ogni interessato si è dovuto presentare al palazzetto e, una volta raccolti 10 giocatori della stessa categoria di età, sarebbe partita la sfida 5 contro 5, dalla durata di 10 minuti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket Marathon fa centro. Tra canestri e solidarietà

