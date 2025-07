Bandini trionfo in Laguna Strale col vento in poppa

Antonio Bandini e il suo yacht Strale (1967) hanno fatto impallidire la concorrenza, conquistando l’Overall Aon Special Award alla dodicesima edizione del Trofeo Principato di Monaco per vele d’epoca. Tra le acque incantevoli della Laguna di Venezia, il vento in poppa ha guidato questa vittoria memorabile, rafforzando il prestigio del Circolo Velico Ravennate. Un trionfo che testimonia l’eccellenza italiana nel mondo della vela d’epoca…

Strale (1967), lo yacht di Antonio Bandini del Circolo Velico Ravennate ha conquistato l’Overall Aon Special Award alla dodicesima edizione del trofeo Principato di Monaco per vele d’epoca, che si è tenuto in Laguna, lungo le rive del bacino San Marco, e che era valido per la Coppa Bnl Bnp Paribas wealth management. Alla prestigiosa rassegna lagunare, organizzata dello Yacht Club Venezia nelle acque del capoluogo, fra i 27 partecipanti, hanno preso parte tre imbarcazioni del Cvr. Tutte si sono distinte con risultati di prestigio. Oltre al premio Overall, lo yacht Strale ha conquistato il 3° posto nella classifica degli yacht Classici. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bandini, trionfo in Laguna. Strale col vento in poppa

