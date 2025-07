Pronostico Gauff-Yastremska | la numero 2 del mondo oltre le difficoltà

Coco Gauff, la stella del tennis mondiale, si prepara a scendere in campo nel primo turno di Wimbledon contro la promettente Yastremska. Con 31 vittorie su 40 partite e un'affermazione al Roland Garros, Gauff ha dimostrato di essere una forza da rispettare. Tuttavia, sull’erba, le sfide non mancheranno. Il pronostico Gauff-Yastremska promette emozioni e sorprese: la numero 2 del mondo potrebbe superare anche questa difficoltà per avvicinarsi alla vetta.

Gauff-Yastremska è una partita valida per il primo turno di Wimbledon: statistiche, orario, dove vederla e pronostico Trentuno vittorie su 40 partite giocate. Affermazione al Roland Garros. La voglia di avvicinare Sabalenka in classifica. Il 2025 di Coco Gauff, tennista numero 2 del Mondo, è fino al momento un anno magico. Anche se adesso, sull'erba, potrebbe arrivare qualche difficoltà . Sì, non è la superficie preferita per la tennista americana, e lo abbiamo visto anche a Berlino, dove è stata eliminata al primo turno contro la cinese Wang Xinyu.

