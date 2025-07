Si cambia | Ferretti lascia al suo posto Pistolesi

Il mondo del basket si prepara a una nuova era: Emiliano Ferretti lascia il Green Le Mura Spring, aprendo le porte a un nuovo capitolo per la squadra e i suoi tifosi. Dopo un’annata ricca di successi e emozioni, il club punta ora a rinvigorire la propria strategia e a scrivere nuove storie di successo. La sfida è lanciata: cosa riserverà il futuro? Restate con noi, perché il meglio deve ancora arrivare.

Si separano le strade di coach Emiliano Ferretti e del Green Le Mura Spring. Dopo essere arrivati ad un passo dalla finale nazionale per accadere all’B2 Ferretti non sarĂ piĂą il coach del roster biancorosso. L’annata da poco conclusa è stata molto positiva per il Green Le Mura Spring, che ha conquistato il terzo posto in regular season e che ha comunque dato del filo da torcere anche nelle fase nazionali, con il sogno sfumato proprio a pochi metri dal traguardo. Naturalmente la societĂ Le Mura Spring ringrazia Ferretti per il lavoro svolto in questa annata e la grande professionalitĂ dimostrata. 🔗 Leggi su Lanazione.it