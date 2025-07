Nunez 60 milioni Lucca 40 | per il Napoli sono troppi Il club non è il pollo da spennare

Il mercato del Napoli si anima tra cifre da capogiro e strategie oculate. Con Nunez a 60 milioni e Lucca a 40, il club dimostra di non voler spendere a vuoto, pur avendo i mezzi per farlo. La calma di De Laurentiis e l’attenzione di Manna segnano una fase di ponderata pianificazione. Il mercato è ancora lungo, ma il Napoli si prepara a giocare d’astuzia, mantenendo il proprio equilibrio finanziario.

Nunez 60 milioni, Lucca 40: per il Napoli sono troppi. A queste cifre non si compra Il Napoli ha i soldi ma non intende buttarli dalla finestra. E quindi non sta lì certo a recitare il ruolo del pollo che si fa spennare. Quindi, scrive il Corriere dello Sport, Manna ascolta dialoga, prende atto, ma per ora il libretto degli assegni di De Laurentiis resta ben custodito nel cassetto. Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini: Il ds Manna ha parlato anche ieri con l’Udinese di Lorenzo Lucca e non ha mai smesso di farlo con il Liverpool di Darwin Nuñez (attraverso l’intermediario Fali Ramadani). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it