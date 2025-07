Chiamami col tuo nome è il miglior film italiano del secolo… e gli altri?

"Chiamami col tuo nome" di Luca Guadagnino si distingue tra i capolavori italiani, essendo l’unico film del nostro cinema inserito tra i 100 migliori del secolo dal New York Times. Ma perché il nostro cinema fatica a lasciare il segno a livello internazionale? La risposta risiede nelle sfide, nelle storie e nelle strategie di promozione che ancora oggi devono essere affrontate per conquistare il pubblico globale. Ecco perché questo film merita una riflessione approfondita.

La love story diretta da Luca Guadagnino è l'unico titolo italiano selezionato dal New York Times tra i 100 migliori film del secolo: perché il nostro cinema fatica a imporsi nell'immaginario internazionale? Quando, la settimana scorsa, il New York Times ha pubblicato la sua classifica dei cento migliori film del ventunesimo secolo, le scelte degli elettori - più di cinquecento persone fra registi, interpreti e altri addetti ai lavori - hanno offerto come prevedibile materia di riflessione e di dibattito. Qual è il nuovo canone cinematografico in via di definizione a partire dall'anno 2000? Ed è possibile sottrarsi all'egemonia americana? Entrambi gli interrogativi devono fare i conti con una questione di metodo: la maggior parte degli esperti consultati dal New York Times per redigere l'elenco proviene infatti dall'industria hollywoodiana, con una conseguente .