Più caldo meno neve e piogge estreme | cosa dicono 90 anni di clima su Forlì e come potremmo vivere nel 2070

Le analisi di 90 anni di dati climatici a Forlì-236 rivelano un trend chiaro: gli inverni si fanno meno freddi, le estati sono sempre più torride e le ondate di calore persistono. Se non interveniamo, nel 2070 potremmo affrontare un mondo ancora più estremamente variabile e pericoloso, con impatti significativi sulla salute e sulla vita quotidiana. È arrivato il momento di agire e cambiare rotta.

