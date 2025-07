Vergogna in Borgo San Giuseppe | Rifiuti vestiti ed elettrodomestici abbandonati per strada

Il degrado di Borgo San Giuseppe continua a pesare sulla comunità, con vestiti abbandonati e rifiuti sparsi ovunque, dai negozi alle zone interne. Le segnalazioni dei residenti non si fermano, testimoniando un problema che richiede interventi immediati e mirati. È ora che le autorità agiscano per restituire dignità e decoro a questa parte di città, affinché vivere qui torni ad essere un piacere, non una sfida quotidiana.

Vestiti sparsi un po' ovunque: per strada, davanti ai negozi. E rifiuti abbandonati sull'asfalto, anche nelle zone interne. Ancora degrado in borgo San Giuseppe. Sono diverse le segnalazioni che continuano a giungere a Parmatoday da parte dei residenti che ogni giorno convivono con rifiuti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

