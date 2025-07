Ternana pronta a evitare la penalizzazione Vanno avanti le manovre per la cessione

La Ternana si prepara a voltare pagina, con passi decisi verso una nuova stagione senza penalizzazioni e un futuro più solido. La vittoria sulla scadenza federale è un primo traguardo importante, mentre l’iter di cessione si sblocca con firme già apposte sulla lettera di intenti. In parallelo, il progetto per il nuovo stadio prende forma, segnando un periodo di rinnovamento e speranze crescenti. Sul fronte...

C'è il primo risultato auspicato da tutti, ovvero nessuna penalizzazione. Sarà infatti totalmente onorata l'odierna scadenza federale. Intanto, scatta in modo ufficiale l'iter di cessione della società che il sindaco Stefano Bandecchi continua a seguire in prima persona e che vede già le firme sulla lettera di intenti. Il closing dovrebbe arrivare entro tre settimane. Prosegue anche quello per la realizzazione del nuovo stadio. Sul fronte sportivo, Carlo Mammarella ha iniziato a valutare la situazione economica riguardante la rosa. La scadenza. La Ternana Calcio provvederà regolarmente a saldare quanto dovuto entro la giornata odierna, ovvero stipendi, contributi previdenziali, incentivi all'esodo e rapporto economico di fine stagione relativi al mese di maggio.

