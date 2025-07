Mondiale per Club sorpresa Al Hilal | Inzaghi elimina il Manchester City di Guardiola ai supplementari

In un sorprendente colpo di scena al Mondiale per Club, l’Al Hilal di Inzaghi elimina il Manchester City di Guardiola ai supplementari, scrivendo una pagina memorabile nel calcio internazionale. Mentre l’Inter saluta anticipatamente la competizione, l’ex allenatore nerazzurro conquista il cuore dei tifosi con questa impresa storica. Un risultato che rimarrà nella storia e che dimostra come nel calcio nulla sia scritto fino all’ultimo secondo.

Mondiale per Club, il risultato della sfida tra Manchester City-Al Hilal valida per gli ottavi di finale della competizione. I dettagli Mentre l'Inter esce prematuramente dal Mondiale per Club, a far festa è il suo ex allenatore Simone Inzaghi, che centra un'impresa storica: per la prima volta in carriera batte Pep Guardiola.

