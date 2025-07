Probabili formazioni Real Madrid Juve | le ultime sulle possibili scelte di Tudor per l’ottavo di finale

Il grande palcoscenico di Miami si prepara ad accogliere uno degli incontri più attesi del Mondiale per Club: Real Madrid e Juventus si sfideranno in un duello che promette emozioni e sorprese. Le probabili formazioni di Tudor e Ancelotti sono al centro dell’attenzione, con le scelte balzate all’occhio per questa sfida cruciale. Scopriamo insieme le ultime indiscrezioni sulle possibili formazioni che potrebbero fare la differenza in questa sfida stellare.

del Mondiale per Club. Tutti gli aggiornamenti. Si alza il sipario sull'ottavo di finale del Mondiale per Club tra Real Madrid e Juve. A Miami, i riflettori saranno puntati su una sfida che promette spettacolo e tensione: da un lato i galacticos, rinforzati dal colpo Mbappé, dall'altro la Juve di Igor Tudor, pronta a giocarsi le proprie carte puntando anche su giovani talenti e nuove soluzioni. Real Madrid Juventus, le probabili formazioni: Mbappé dal 1?, la Juve rilancia Y?ld?z e Conceição.

Real Madrid-Juventus probabili formazioni: chi gioca titolare e le ultime su Mbappè, Huijsen, Gatti, Conceiçao e Vlahovic; Orario Real Madrid Juve, quando si gioca l'ottavo di finale; Real Madrid-Juventus, probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming il Mondiale per Club.

