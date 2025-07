Uccise la madre ora Filippo Manni chiede il sostegno del padre | Aiutami a curarmi

In un gesto disperato e carico di dolore, Filippo Manni, condannato per aver ucciso la madre, si rivolge al padre con un appello dal carcere: “Aiutatemi a curarmi”. La sua richiesta mette in luce la complessità di emozioni e riflessioni che ancora scuotono le loro vite, lasciando aperto il dibattito sulla redenzione e il bisogno di aiuto anche nei momenti più bui.

Reoconfesso di aver ucciso la madre a colpi di accetta, ora si rivolge al padre con un accorato appello dal carcere L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Uccise la madre, ora Filippo Manni chiede il sostegno del padre: “Aiutami a curarmi”

