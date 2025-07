A Firenze La Lega Pro al via con il pallone ufficiale

A Firenze, la magia della Lega Pro inizia un'altra emozionante stagione 2025-26, con il nuovo pallone ufficiale pronto a scendere in campo tra passione e sfide avvincenti. La presentazione, avvenuta nella splendida cornice di Palazzo Vecchio, ha segnato il debutto ufficiale di un’annata che promette emozioni senza fine, con i tifosi pronti a vivere ogni partita come un vero spettacolo di sport e tradizione. La stagione sta per cominciare: preparatevi a vivere emozioni indimenticabili.

La Lega Pro inaugura la stagione 2025-26. SarĂ un’altra annata avvincente come sempre accade per i campionati di C e quella in programma per il prossimo anno prenderĂ ufficialmente il via ad agosto tra Coppa Italia di serie C e campionato. Nel corso della giornata di ieri a Firenze nella splendida cornice di palazzo Vecchio il direttivo della terza serie ha presentato il nuovo pallone, il vero protagonista di tutte le gare che si susseguiranno di settimana in settimana. Nulla viene lasciato al caso, a cominciare dal vero protagonista del campionato che sta per partire, ovvero il pallone. Quello di quest’anno è il frutto di un design esclusivo firmato Decathlon Kipsta: il pallone è stato sviluppato da un team di ingegneri specializzati e presenta una struttura che combina microfibra, schiuma e scanalature, assicurando un’esperienza di gioco unica e certificata Fifa quality pro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - A Firenze. La Lega Pro al via con il pallone ufficiale

In questa notizia si parla di: firenze - lega - pallone - ufficiale

? | Presentato a Firenze, nel cuore di Palazzo Vecchio, il nuovo pallone ufficiale della Serie C Now 2025/26, frutto della collaborazione tra Lega Pro e Decathlon Kipsta. Progettato con microfibra, schiuma e scanalature, garantisce precisione, controllo e feeli Vai su Facebook

LA SERIE C E DECATHLON SVELANO IL PALLONE PER LA STAGIONE 2025-26; Decathlon firma la prossima Serie C: presentato il nuovo pallone 2025/26; Serie C: presentato il nuovo pallone ufficiale Sky Wifi 2025-26 firmato Decathlon Kipsta - Salernonotizie.it.

Serie C, presentato il nuovo pallone ufficiale: ecco la foto - 26 è stato presentato oggi da Lega Pro e Decathlon in una cornice d’eccezione: Palazzo Vecchio, nel cuore di Firenze. tuttosalernitana.com scrive

Decathlon nuovo fornitore ufficiale dei palloni del campionato di Lega Pro - 26 è stato presentato oggi da Lega Pro e Decathlon in una cornice ... Scrive calciofoggia.it