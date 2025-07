Calcio femminile quanto vale l’Italia? Il lavoro di Soncin cerca riscontri solidi agli Europei

Il calcio femminile in Italia sta vivendo un momento di grande crescita e ambizione, con la Nazionale pronta a conquistare il palco europeo. Sotto la guida di Andrea Soncin, le azzurre si preparano ad affrontare sfide decisive agli Europei 2025 in Svizzera, puntando a riscontri solidi e risultati concreti. Ma qual è il vero valore di questa squadra? Analizziamo i fattori che fanno brillare il calcio femminile italiano nel panorama internazionale.

La Nazionale italiana di calcio femminile si appresta a fare il proprio esordio negli Europei 2025 in Svizzera. A Sion, giovedì 3 luglio, le azzurre affronteranno il Belgio nella sfida valida per il Gruppo B e sarà già un match importante per andare a definire gli equilibri del girone, comprendente anche la Spagna (campione del mondo) e il Portogallo. Ma quanto vale questa squadra? Nei fatti, sotto la gestione di Andrea Soncin (iniziata dal settembre 2023), le nostre portacolori hanno accresciuto le loro consapevolezze, frutto di risultati importanti ottenuti sul rettangolo verde. Il bilancio è di 10 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte con l’attuale CT in panchina. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio femminile, quanto vale l’Italia? Il lavoro di Soncin cerca riscontri solidi agli Europei

In questa notizia si parla di: calcio - femminile - vale - soncin

Calcio a 5 / Serie A Femminile, Okasa Falconara ko 6-5 a Salandra: il primo posto sfuma all’ultima giornata - Le Okasa Falconara chiudono la stagione regolare con una sconfitta inaspettata: 6-5 contro la CMB Futsal.

Il CT Andrea Soncin ha annunciato le calciatrici convocate in Nazionale Femminile per gli Europei. La lista ufficiale nel primo commento. Vai su Facebook

Sofia Cantore attaccante agli Europei di calcio femminile: «I miei gol per l'Italia poi vado in America»; Il ct Andrea Soncin si dice consapevole delle responsabilità della Nazionale per la crescita della piramide femminile: le Azzurre pronte a trasmettere emozioni e passione; Non è calcio femminile, è calcio. Il Ct Soncin all'evento di chiusura del calciomercato di A.Di.Se.: Credo fortemente in questa definizione.

Sofia Cantore attaccante agli Europei di calcio femminile: «I miei gol per l'Italia poi vado in America» - L'ex bomber della Juventus giocherà per le Washington Spirit: «È un Europeo che vale un Mondiale, Soncin nel nuovo ciclo ci ha insegnato a pensare match dopo match» ... Secondo corriere.it

Europeo femminile, le 23 convocate dal Ct Andrea Soncin - Il Ct della Nazionale italiana femminile Andrea Soncin ha scelto le 23 azzurre per l'Europeo in programma in Svizzera dal 2 al 27 luglio. Da sport.sky.it