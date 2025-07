Il mercato ora può infiammarsi Beukema e Ndoye il Napoli rilancia Lucumi dieci giorni per la clausola

Il mercato si infiamma con il Napoli che rilancia forte su Beukema e Ndoye, mentre il Bologna resiste con una richiesta di 40 milioni per il difensore. La giornata di ieri ha visto intensi incontri tra i dirigenti azzurri e gli agenti, alimentando le speranze di un rilancio imminente. Con dieci giorni alla scadenza della clausola, l’azione si fa sempre più calda: il futuro di questi talenti potrebbe definire le prossime mosse di Serie A.

Il Napoli non molla e rilancia. Giornata di contatti, quella di ieri: tra il diesse partenopeo Manna e gli agenti di Sam Beukema e Dan Ndoye, ma pure tra il dirigente azzurro e Fenucci, a dimostrazione che si viaggia verso un rilancio in arrivo. Ma non molla neppure il Bologna, che per Beukema chiede 40 milioni: la sensazione, però, è che se Manna dovesse arrivare a 35 bonus inclusi, in virtù della richiesta del centrale di accettare la corte di Conte, a fronte di un accordo già raggiunto per un contratto da 4-5 anni a 2,5 milioni a stagione più bonus, il Bologna potrebbe accettare, dovendo poi versare 6 milioni all’Az Alkmaar in virtù degli accordi pattuiti sul 20 per cento in caso di futura rivendita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il mercato ora può infiammarsi. Beukema e Ndoye, il Napoli rilancia. Lucumi, dieci giorni per la clausola

