Marotta | Lautaro si riferiva a Calhanoglu per andare via servono presupposti Chi vuole andare via lo dica apertamente

Le recenti dichiarazioni di Lautaro Martinez, suggerendo possibili cambiamenti nella rosa, hanno acceso un malumore tra i tifosi interisti. Ora, anche Marotta interviene, palesando una certa fermezza e chiedendo chiarezza: chi desidera lasciare l’Inter, lo faccia senza troppi giri di parole. In un clima di tensione e incertezza, l’orizzonte del mercato si fa sempre più interessante e, forse, decisivo per il futuro del club.

2025-06-30 22:09:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Dopo le dichiarazioni del capitano Lautaro Martinez, anche il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta è intervenuto ai microfoni di DAZN e Sport Mediaset dopo la sconfitta per 2-0 dei nerazzurri contro il Fluminense, costate l’eliminazione del club meneghino dal Mondiale per Club. Il numero uno della societĂ nerazzurra ha commentato le parole del Toro e ha chiarito la situazione di Hakan Calhanoglu, con le continue voci sul possibile trasferimento al Galatasaray e l’addio all’Inter. Marotta ha parlato proprio del futuro del centrocampista turco e non solo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: andare - marotta - lautaro - calhanoglu

Marotta ammette: “Vi svelo quando Inzaghi ha deciso di andare via” - Partiamo da una rivelazione che farà discutere i tifosi: Beppe Marotta ammette, per la prima volta, quando Inzaghi ha deciso di lasciare l’Inter.

#Marotta passa da "#Calhanoglu non ci ha chiesto di andare via, è un professionista esemplare" a "le parole di Lautaro (chi non vuole restare vada via dall'#Inter) erano riferite a Calhanoglu". Quando uno come lui perde sempre più di frequente anche le diatri Vai su X

"Chi non vuole restare, deve andare." Queste parole di Lautaro sono riferite a Calhanoglu. Lo conferma direttamente il presidente Marotta, spiegando che la situazione del turco sarĂ chiarita a breve. Vai su Facebook

Marotta: Lautaro? Si riferisce a Calhanoglu. La porta è spalancata per chi vuole andare via; Inter-Fluminense, Marotta: Lautaro si riferiva a Calhanoglu, la risolveremo; Marotta: Lautaro si riferiva a Calhanoglu. Se uno vuole andar via la porta è spalancata.

L'ira di Lautaro su Calhanoglu: «Chi non vuole restare all'Inter se ne deve andare». Marotta: «La porta è aperta» - Lautaro Martínez, capitano dell'Inter, ha criticato indirettamente Calhanoglu dopo l'eliminazione dal Mondiale per Club: «Chi non vuole restare, vada via. Segnala corriere.it

Inter-Fluminense, Marotta: "Lautaro si riferiva a Calhanoglu, la risolveremo" - Il presidente dell'Inter commenta sia la sconfitta contro il Fluminense, sia lo sfogo di Lautaro che ha invitato ad andare via chi non crede più nel progetto Inter: "E' un pensiero condiviso dalla soc ... Secondo sport.sky.it