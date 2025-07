Wimbledon 2025 Jasmine Paolini | Penso un match alla volta spero di ritrovare le sensazioni migliori

Wimbledon 2025 regala emozioni sorprendenti e storie di resilienza. Jasmine Paolini, dopo un inizio difficile contro Sevastova, ha dimostrato carattere e determinazione, rimontando da un set e un break di svantaggio per conquistare il passaggio al secondo turno. La sua forza mentale le permette di affrontare con fiducia la prossima sfida contro Rakhimova, puntando a ritrovare le sensazioni migliori e a scrivere un’altra pagina avvincente nel suo percorso tennistico.

Jasmine Paolini si complica la vita, va sotto di un set e di un break in avvio di seconda frazione, poi riesce in qualche modo ad uscire dal tunnel e batte in rimonta la lettone Anastasija Sevastova avanzando al secondo turno di Wimbledon 2025. 2-6 6-3 6-2 il risultato finale in favore dell'azzurra, che tornerĂ in campo tra due giorni contro l'ostica russa Kamilla Rakhimova. " Ho solo provato a concentrami sulla partita. Mi sono detta di sorridere anche se le cose stavano andando male nel primo set, ho provato a rilassarmi e dire 'è una brutta giornata, ma sei qui. E anche se perdi, perdi solo una partita di tennis'.

