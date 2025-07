Trump scrive a Powell | i tassi devono scendere e molto!

Nel mondo della finanza globale, le parole di Donald Trump risuonano come un fulmine a ciel sereno. Il presidente americano torna all’attacco di Jerome Powell, chiedendo che i tassi d’interesse scendano drasticamente, accusandolo di aver causato perdite miliardarie agli Stati Uniti. La tensione tra politica e economia si fa sempre più palpabile, lasciando il mercato in attesa di una svolta decisiva nel corso di questa intricata vicenda.

Il Presidente americano Donald Trump torna ad attaccare il numero uno della Fed Jerome Powell a causa del mancato taglio dei tassi d'interesse, accusando Mr. "Too Late" (Signor "Troppo Tardi") ed i suoi di aver fatto perdere migliaia di miliardi di dollari agli Stati Uniti in interessi sul debito. Un esercizio ormai quotidiano per il leader USA, che non risparmia occasione per lanciare qualche insulto nei confronti del Presidente della banca centrale USA, che ha seriamente pensato di silurare. Una portavoce della Casa Bianca conferma che Trump ha scritto una lettera al numero uno della Federal Reserve, chiedendogli di abbassare i tassi d'interesse, ma il leader statunitense non si è fermato qui ed ha riversato tutta la sua rabbia in un post sul suo social Truth.