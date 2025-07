Risultati Mondiale per Club LIVE | l’Al Hilal fa l’impresa ed elimina il City fuori anche l’Inter di Chivu

Il Mondiale per Club 2025 entra nel vivo con sorprese e imprese emozionanti: l’Al Hilal elimina il Manchester City e anche l’Inter di Chivu saluta la competizione. In America, le sfide infiammano gli stadi, mentre JuventusNews24 vi tiene aggiornati sui match e il cammino dei bianconeri nel girone G. Rimanete con noi per scoprire tutte le novità e la classifica aggiornata di questa entusiasmante competizione!

Risultati Mondiale per Club LIVE: gli aggiornamenti sui match della competizione in America e il percorso della Juve. Inizia il Mondiale per Club con i bianconeri impegnati nel girone G. Di seguito tutti gli aggiornamenti sui match della competizione che si sta svolgendo in America e il percorso della Juve. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL MONDIALE PER CLUB. Calendario Mondiale per Club 2025: il programma degli ottavi di finale. Sabato 28 giugno, ore 18.00 – Palmeiras vs Botafogo 1-0 (100? Paulinho) Sabato 28 giugno, ore 22.00 – Benfica vs Chelsea 1-4 (64? James, 95? Di Maria, 108? Nkunku, 114? Neto, 117? Dewsbury-Hall) Domenica 29 giugno, ore 18. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Mondiale per Club LIVE: l’Al Hilal fa l’impresa ed elimina il City, fuori anche l’Inter di Chivu

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Manchester City-Al Hilal: dove vederla, orario e formazioni Manchester City-Al Hilal agli ottavi del Mondiale per Club 2025: tutto ciò che c'è da sapere La sfida tra Manchester

Mondiale per Club, i risultati delle partite di oggi: passa il #PSG, fuori l'#AtleticoMadrid

DIRETTA: Manchester City-Al Hilal LIVE! Formazioni, risultato e tutti gli aggiornamenti sulla gara degli ottavi del Mondiale per Club; Mondiale per Club, i risultati delle partite di oggi: vincono Real Madrid e Al Hilal; Al Hilal, il primo successo vale gli ottavi. Inzaghi punta l'Inter, ma prima c'è il City.

Mondiale per Club: impresa dell'Al-Hilal di Inzaghi, fuori il City - Vittoria, ai supplementari, per gli arabi che nei quarti di finale se la vedranno con il Fluminense, giustiziere dell'Inter.

Che colpo di Inzaghi! L'Al Hilal stende il City 4-3 ai supplementari e vola ai quarti - Ora la squadra di Riad affronterà il Fluminense che ha fatto fuori l'Inter