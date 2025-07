I due fronti sulle regole sui migranti

Nel cuore del dibattito europeo, la Meloni si impegna a rafforzare le regole sui migranti, cercando di blindare la lista dei Paesi sicuri e di modificare la convenzione sui diritti dell’uomo. Con alleati inaspettati tra i partner Ue, questa strategia apre nuove sfide e opportunità per il futuro dell’immigrazione in Europa. Continua a leggere per scoprire cosa c’è dietro queste mosse e quali implicazioni potrebbero avere.

Vinta la battaglia legale degli avvocati di Asgi insieme ad alcuni dei familiari. Così a otto delle ventuno salme ritrovate nello Jonio è stata data un’identità https://www.editorialedomani.it/fatti/naufragio-roccella-jonica-migranti-soccorsi-mancati-familiari-b1z047g Vai su Facebook

I rimpatri forzati sono costosi, inutili e disumani - Annalisa Camilli; Migranti, caos in Libia: tempi più rapidi per la missione anti scafisti.

Donne, gay, migranti: l’anno nero dei diritti. “L’Italia è arretrata su tutti i fronti” - Migranti La retorica dell’invasione, smentita dai dati statistici, ha continuato a caratterizzare il dibattito pubblico e politico con l’evocazione del rischio di sostituzione etnica. Lo riporta repubblica.it

Migranti, Meloni: "Difficile spiegare regole a illegali se li devi risarcire" - LA7 - (Agenzia Vista) Roma, 19 marzo 2025 "Quando entri illegalmente già non le hai rispettate le nostre regole e difficilmente possiamo spiegare a queste persone che entrano illegalmente in Italia che ... Come scrive la7.it