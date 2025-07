Quali Regioni hanno vietato di lavorare al sole per l'allarme caldo e come funziona lo stop

In Italia, tredici regioni hanno adottato divieti di lavoro nelle ore più calde, proteggendo i lavoratori dai rischi del caldo estremo. Questi limiti riguardano principalmente agricoltura e edilizia, sospendendo le attività tra le 12.30 e le 16 durante i giorni di massimo surriscaldamento. Una misura preventiva che mira a salvaguardare la salute e il benessere di chi opera all'aperto, dimostrando come la tutela sia una priorità in tempi di emergenza climatica. Continua a leggere per scoprire quali sono.

Sono tredici le Regioni italiane che hanno varato divieti di lavoro nelle ore più calde della giornata: sono coinvolti i settori più esposti al sole - come quello agricolo e dei cantieri - e i lavori saranno fermati dalle 12.30 alle 16, nei giorni da bollino rosso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: regioni - sole - vietato - lavorare

Giusto che le Regioni non decidano da sole su un tema cruciale come le rinnovabili. Torneremmo al Medioevo! - La recente sentenza del Tar del Lazio ha messo in discussione la discrezionalità delle Regioni riguardo all'installazione di impianti per le rinnovabili, sottolineando l'importanza di una normativa nazionale.

Sul "pennello" si sta bene a prendere il sole, ma è vietato starci: infatti all'inizio della scogliera ci sono i cartelli di divieto d'accesso e la transenna #sanbenedettodeltronto Vai su Facebook

Vietato lavorare al sole, anche la Lombardia vara la norma anti calore; Quali Regioni hanno vietato di lavorare al sole per l’allarme caldo e come funziona lo stop; Caldo record: dalla Lombardia all’Abruzzo alla Sicilia, ecco le regioni che hanno vietato il lavoro nelle ore con temperature alte.

Quali Regioni hanno vietato di lavorare al sole per l’allarme caldo e come funziona lo stop - Sono tredici le Regioni italiane che hanno varato divieti di lavoro nelle ore più calde della giornata: sono coinvolti i settori più esposti al sole ... Da fanpage.it

Vietato lavorare al sole, anche la Lombardia vara la norma anti calore - Tredici le amministrazioni che hanno adottato le misure a tutela quando scatta il bollino rosso. Scrive repubblica.it