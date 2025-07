Serie D femminile Il Volley Aglianese riparte dal tandem Pollicino-Cesarini

Il Volley Aglianese si prepara a ripartire con nuova energia e visione, affidandosi al dinamismo e all’esperienza dei tecnici fiorentini Flavio Cesarini e Daniele Pollicino. Dopo aver salutato coach Marco Targioni, la società ha scelto un tandem che promette di portare entusiasmo e risultati sia in Serie D femminile che nel settore giovanile. Un’adesione che segna una svolta positiva: tutti sono convinti che questa coppia possa fare la differenza, continuando a far crescere il volley neroverde.

Salutato coach Marco Targioni, il Volley Aglianese ripartirà da due tecnici fiorentini: Flavio Cesarini e Daniele Pollicino. I due, infatti, guideranno alla pari non solo la prima squadra neroverde, che disputerà il campionato femminile di serie D regionale, ma pure quella di Prima Divisione territoriale, l’U16, l’U14 e l’U13 del settore giovanile. "Tutti i consiglieri della società sono rimasti colpiti dalla loro metodologia di lavoro – spiega il direttore sportivo dell’Aglianese Fabio Galeotti –: tutte le giocatrici, da quelle della prima squadra alle giovani e giovanissime del vivaio, saranno coinvolte nel Volley Aglianese di vertice. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie D femminile. Il Volley Aglianese riparte dal tandem. Pollicino-Cesarini

