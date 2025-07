Maxi incendio a Treviglio le fiamme divampano in un capannone nella zona industriale

Un maxi incendio scuote Treviglio: le fiamme avvolgono un capannone nella zona industriale, creando una densa colonna di fumo nero che si innalza nel cielo alle prime luci dell'alba.

Treviglio. Un incendio è scoppiato all’alba di martedì 1° luglio in un capannone nella zona industriale di Treviglio. L’allarme è scattato alcuni minuti prima delle 6, quando una colonna di fumo nero si è innalzata nel cielo trevigliese da via Monte Santo. Le fiamme stanno divampando all’interno di un’azienda che fornisce pezzi di ricambio per trattori e macchine agricole situata vicino agli insedimenti produttivi. A quanto si apprende il capannone pare che contenesse materiali come copertoni e batterie. Al momento mancano tuttavia conferme sul luogo dove sarebbe scaturito il rogo. Nel frattempo sono stati evacuati i capannoni circostanti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Maxi incendio a Treviglio, le fiamme divampano in un capannone nella zona industriale

