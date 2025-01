Thesocialpost.it - Visita fiscale, ecco le fasce orarie per i dipendenti pubblici nel 2025

Nelc’è una grande novità ha cambiato le carte in tavola per quanto riguarda i controlli sulle malattie dei lavoratori. Di conseguenza, sono cambiate anche ledella. I lavoratori in malattia, infatti, sono tenuti a rispettare specifichedi reperibilità, durante le quali devono essere presenti presso il proprio domicilio per consentire il controllo medico. L’obiettivo dellaè prevenire eventuali abusi e garantire che l’assenza dal lavoro sia giustificata da reali motivi di salute. L’assenza ingiustificata allada parte deipuò determinare una serie di conseguenze, che spaziano da richiami disciplinari a sanzioni economiche significative. La novità importante di cui si accennava all’inizio dell’articolo è l’uniformità tra pubblico e privato, che rappresenta un passo avanti nella gestione delle assenze ed è mirato a garantire maggiore equità e trasparenza nel controllo delle assenze dal lavoro.