Ultim'ora Serie A, c'è l'accordo con il Lecce per Dorgu: le cifre

Si chiude una trattativa chiacchieratissima nella finestra di mercato in corso: Dorgu pronto a fare le valigieIlsi appresta a salutare uno dei talenti più brillanti del suo organico. Il club di Sticchi Damiani, che si è ritagliato uno spazio importante inA grazie a un progetto fondato sui giovani, perde una pedina fondamentale. Lo fa, però, incassando una cifra che testimonia l’ottimo lavoro svolto dalla società.Patrick Dorgu, classe 2004, è pronto a spiccare il volo verso Premier League: il Manchester United ha raggiuntocon il club salentino per assicurarsi il gioiello nigeriano. Una trattativa che ha catturato l’attenzione del mercato negli ultimi giorni, con i Red Devils che hanno deciso di puntare con decisione sul giovane esterno.Dorgu allo United: le cifre dell’acquistoDopo aver respinto prima offerta degli inglesi, i giallorossi hanno trovato l’intesa per una cifra complessiva superiore a 37 milioni di euro: 30 milioni di parte fissa più 7,5 milioni di bonus legati a obiettivi personali e di squadra.