Inter-news.it - UFFICIALE – Pablo Marì lascia il Monza e il posto a Palacios!

la cessione dial. Il difensore brasilianola Brianza dove sarà sostituito da Tomas, che arriverà dall’Inter.COMUNICATO– “ACcomunica cheMarí si trasferisce alla Fiorentina a titolo definitivo. Arrivato in Brianza nell’estate del 2022, il difensore spagnolo ha in totale collezionato 87 presenze con i biancorossi, realizzando anche 1 gol. Cuore e carisma, grinta e passione:Marí è stato uno dei leader delche ha conquistato due salvezze con largo anticipo nei suoi primi storici campionati in Serie A. Grazie aper aver onorato i nostri colori e per tutte le emozioni vissute insieme”. Al suoci sarà Tomas, ragazzo arrivato dall’Inter in prestito.sarà dunque avversario dell’Inter in campionato nel doppio confronto che si verificherà a breve.