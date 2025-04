Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, chi è Lorenzo: età e lavoro del nuovo cavaliere

è ilprotagonista del Trono Over die fin dal suo ingresso ha attirato l’attenzione di pubblico e studio. Con il suo carattere maturo e un portamento elegante,si è presentato in modo deciso, spiegando subito il suo interesse per Luana Nicchiniello. Scopriamo quanti anni ha, il suoe dettagli importanti sulla sua vita privata.: unautentico e riservatoCon i suoi 38 anni e unda commerciante in un’enoteca di Avezzano,ha mostrato un profilo raro: non utilizza i social network, preferendo una vita discreta e autentica. Una scelta che ha colpito molto il pubblico e che potrebbe essere un punto di forza nella sua conoscenza con Luana.del trono over: la scelta di entrare aha raccontato di aver deciso di partecipare aper conoscere Luana Nicchiniello, colpito dalla sua bellezza e dal suo modo di porsi.